Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресцентр ООС .

Упродовж минулої доби, 12 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 13 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України.

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