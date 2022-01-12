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    Соціолог на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців

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    Демократичні принципи відобразились і в народному мистецтві, зокрема в піснях - Соціолог на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців
    Демократичні принципи відобразились і в народному мистецтві, зокрема в піснях
    фото з відкритих джерел

    «Українці мали демократію ще від часів Київської Русі»

    В українців накопичено багатий досвід демократії, що став елементом традиції, культури та ментальності. Водночас у росіян такого немає: їхні народні пісні часто позбавлені змісту, у них не йдеться про суспільну мораль. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха.

    Головаха проаналізував тексти народних російських пісень «Во поле береза стояла» та «Калинка-малинка». «Некому берёзу заломати, некому кудряву заломати, как пойду я в лес, погуляю, белую берёзу заломаю» – це хіба не про насильство? Або інший приклад – «Калинка-малинка». Там взагалі сенсу немає, самі лише мортальні прояви, тобто бажання діяти так, як хочеться, а не так, як диктує суспільна мораль», – зазначає соціолог.

    Євген Головаха наголошує, що в українській культурі такого немає. Пов'язує він це з тим, що українці мали демократію і свободу вибору ще з часів Київської Русі. І ця тенденція майже не зникала з початку існування нашої держави: «За литовської доби мали теж (демократію – «Главком»). З поляками було вже гірше, але була Січ, і поляки змушені були домовлятися з гетьманами. А що найголовніше – в Україні, на відміну від Росії, період кріпацтва тривав менше одного століття».

    «За психотипом слов’яни дуже схожі. Але за загальною культурою дуже відрізняються. Українці не були під таким впливом Орди, як росіяни. Уявіть – 300 років панування Орди! Коли про Росію говорять, що вона – наступниця СРСР чи наступниця російської імперії, то треба пам’ятати і про те, що вона – ще й наступниця Орди. Росія стала Росією після того, як взяла Казань», – наголошує соціолог.

    Раніше заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький розвіяв міф про «нещасливих» українців, а також розповів про проблеми, які хвилюють нас найбільше.

    Також соціальний психолог Олег Покальчук пояснив, що в українській інтерпретації слово «корупція» має соціалістичне забарвлення і в масі своїй означає ненависть бідних до багатих.

    Читайте також інтерв'ю: Соціолог Євген Головаха: Коли прийде час війни з Китаєм, на допомогу росіянам не прийде ніхто
    Теги: Росія українці культура Психоаналiз традиції
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    Соціолог на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців