Людям треба прості пояснення, або чому Путін досі не окупував Київ

Експерти сперечаються, воєнспеци називають різні дати, пересічні люди нервуються

Була в мене в юності тусовочна знайома, з тусовки «магів-енергетів» – дурників отих малолітніх. Потім ми з нею не бачились кілька років і випадково зустрілися в центрі міста. Стоїмо, спілкуємось, і тут до неї підходять двоє переляканих тусовочних хлопчиків. Судячи з їхніх облич, сталося щось жахливе.

Моя знайома відходить з ними вбік, слів не чутно, але з міміки й жестів видно, що по-материнськи їх заспокоює. Вирядивши, пояснює мені – перекладаю з «енергетичної» загальнозрозумілою мовою – що якийсь їхній знайомий знайшов двері в паралельний світ і намірився назавжди туди піти. А якщо він туди піде, то, згідно із законом збереження енергії, з пробитої ним дірки вилізе якась паралельна тварюка і дасть тутешнім енергетам по голові. Тому хлоп’ята й злякалися. Але тепер уже все гаразд, моя знайома їх заспокоїла.

Питаю: «Ти пояснила їм, що це маячня?». Вона, як саме собою зрозуміле: «Звісно, ні. Я їм сказала: згадайте, він уже двічі казав, що знайшов лаз і йде у паралельний світ. І обидва рази нікуди не пішов. Чому ж у нього втретє повинно вийти?».

Ось так. Людині треба пояснювати будь-що у тих термінах і тій системі координат, які вона визнає і здатна зрозуміти. Адже якби моя знайома сказала, що ніяких паралельних світів не існує, вони не повірили б їй і не заспокоїлися, лише посварилися б з нею.

Я цю історію згадала через те, що політичний та/або релігійний лідер може переконати людей, лише розмовляючи з ними їхньою мовою. «Солдати! У фортеці вино і баби! Три дні на розграбування! За мною!!!» – і підуть в атаку. А якби їм читали лекції про геополітичні інтереси держави – пішли б?

Так само будь-яку думку до людей можна донести лише в зрозумілій їм термінології та системі координат. Та що там політичні лідери – навіть Бог не міг би продиктувати людям, які писали Біблію, якісь наукові розробки, незрозумілі їм на той час.

Це правило, між іншим, чудово застосовується майже до будь-якої ситуації. Ось, приміром, чи здійснить Путін повномасштабне вторгнення в Україну, чи окупує Київ? Експерти сперечаються, воєнспеци називають різні дати, пересічні люди нервуються.

Ні, не нападе він більше, ніж уже напав. Чому? Та просто тому, що якби він міг окупувати Київ, зробив би це вже давно.

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Джерело: блог Олени Білозерської

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