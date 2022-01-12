Порошенко у Брюсселі озвучив очікування від нових антипутінських санкцій

Експрезидент України закликав ЄС до запровадження превентивних, а не реактивних санкцій проти російської влади

У ході робочої поїздки до Брюсселя лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом. Були обговорені питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії, інформує пресслужба «Євросолідарності».

Порошенко наголосив на неприпустимості відновлення концепції сфер впливу на європейському континенті та надання Росії права вето на вільний вибір європейських держав геополітичних союзів та інтеграційних утворень.

Він закликав до запровадження превентивних, а не реактивних санкцій проти російської влади за відмову від деескалації та загострення ризиків масштабного вторгнення на територію України. Йдеться зокрема про відключення Росії від фінансової системи Swift, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов’язаннями, санкцій проти наближених до Путіна осіб і членів їх сімей та зупинку «Північного потоку-2».

Були обговорені також і питання внутрішньополітичного розвитку в Україні, зокрема у контексті зростаючої інструменталізації владою правоохоронних органів та правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти Росії, економічні обмеження можуть буди в разі вторгнення РФ в Україну. Документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Крім того, санкції можуть бути введені щодо постачальників спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень, зокрема, Swift.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.