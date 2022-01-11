Путін відклав вторгнення? ЗМІ дізналися причини

Представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна до України обмежене

Відносно м'яка зима сповільнила замерзання землі, і крайній термін Путіна для введення військ зрушився

Офіційні представники адміністрації президента США вважають, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни через занадто м'яку зиму. Про це пише The New York Times.

Видання з посиланням на офіційні особи США зазначає, що Вашингтон розраховував на стягування до 175 тис. російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі.

Представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна до України обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

«Відносно м'яка зима сповільнила замерзання землі, і крайній термін Путіна для введення військ зрушився ближче до весни, стверджують чиновники. Сильні зимові морози, які зазвичай приходять до України в січні, у багатьох районах країни не спостерігалися. За словами високопоставлених представників адміністрації, поки земля залишається в'язкою, Путін може бути змушений відкласти наземний наступ найраніше до лютого», – пише видання.

Також повідомляється, що адміністрація Байдена залучила метеорологів для більш ретельного вивчення погоди в Україні в найближчі тижні.

До слова, глава Офісу президента України вважає, що нове вторгнення Росії в Україну буде вердиктом для НАТО.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.