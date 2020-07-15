Доба на Донбасі: поранено сімох українських військових



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На Донбасі за добу поранено сімох українських військових

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та з ПТРК

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали наші опорні пункти і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, семеро українських захисників отримали поранення. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-го калібру.

Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Нагадаємо, що прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.