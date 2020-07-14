Загострення на Донбасі: бойовики поранили сімох українських військових



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На Донбасі бойовики поранили сімох українських військових

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайловки і Водяного

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали сім українських військових. Противник обстріляв позиції операції Об'єднаних сил поблизу Новомихайловки і Водяного.

Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що поблизу Новомихайловки шість українських військових отримали осколкові поранення. Бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Ще один військовий був поранений поблизу Водяного в результаті ворожого вогню з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Всього з початку сьогоднішніх доби сім українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційної технікою оперативно доставлено в медичні установи та надано належну допомогу лікарів», - повідомили в штабі.

Як зазначили в ООС, у відповідь українські військові використовували вогневу міць. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.