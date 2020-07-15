Посольство США відреагувало на вбивство російськими бойовиками українського медика



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Посольство США відреагувало на вбивство російськими бойовиками українського медика

Посольство США засуджує безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі

Посольство США в Україні відреагували на вбивство військового медика 13 липня, засудивши агресію очолюваних РФ сил на Донбасі.

Відповідну заяву посольство оприлюднило у Facebook.

«Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом із народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі», — йдеться в заяві.

У посольстві також віддали шану «героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час хороброго несення служби своїй демократії».

Заява посольства США була оприлюднена до повідомлення Офісу президента, в якому на вбивство медика на Донбасі відреагував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.