Арестович про перемир'я на Великдень: шанси на тишу відсутні

Бойовики не хочуть домовлятися про «великоднє» перемир’я

Російська сторона в ТКГ замість того, щоб погодити режим «тиші», намагається легітимізувати окупаційну владу

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі шанси на «великоднє перемир'я» на Донбасі практично відсутні. Про це він сказав в коментарі «РБК-Україна».

За його словами, російська сторона в ТКГ замість того, щоб погодити режим «тиші», намагається легітимізувати окупаційну владу.

«Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, в черговий раз легітимізувати т.зв. «ЛНР/ДНР», слідуючи своїй улюбленій тактиці цейтноту», – заявив він.

Українська сторона наполягає на тому, що на Донбасі мають перестати гинути люди, підкреслив радник.

Напередодні стало відомо, що переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки «Л/ДНР».

Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

На окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул». Вчора, 29 квітня, на Донбасі поранено українського військового. Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС.