Окупанти дев'ять разів зривали «тишу» – гатили із гранатометів та мінометів

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомлє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська декілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Також з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу «квадрокоптер», який вмілими діями наших воїнів був збитий після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 2 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.