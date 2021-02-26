Добкін і Береза накрили матюками один одного в прямому етері (відео 18+)

Береза заявив, що Добкін «тупий». Далі обидва почали використовувати нецензурну лексику

Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували сварку в прямому етері, обговорюючи тему сексизму. Інцидент стався під час ток-шоу «Народ проти».

«Коли в етері дійсно лунає сексизм, який ніхто не зупиняє – це ненормально… Добкін, ми можемо з вами один одного на дух не перетравлювати, але вам би не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав корабельною сосною «піддутою», це занадто. Це некоректно. Було б грубо і брудно», – заявив екснардеп.

У відповідь Михайло Добкін звернувся до ведучої Наталії Влащенко з запитанням: «Що воно хотіло сказати?».

Береза заявив, що його опонент «тупий», коли не зрозумів, про що йшлося. Далі обидва почали використовувати нецензурну лексику, Добкін назвав Березу «довб*йобом», Береза ж у відповідь вигукнув «м*дило».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Після цього втрутилися ведучі з вимогою відключити обом мікрофони, допоки Добкін та Береза не заспокояться.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу. Потім Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

Згодом Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.