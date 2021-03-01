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    Якою буде погода в Україні 8 березня (карта)

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    6-8 березня в Україні очікується невеликий мокрий сніг або дощ - Якою буде погода в Україні 8 березня (карта)
    6-8 березня в Україні очікується невеликий мокрий сніг або дощ
    Фото: pixabay

    У Києві 8 березня буде хмарно з проясненнями

    У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°…+7°, свідчать дані погоди Уніан.

    У Києві 8 березня буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.

    У Львові 8 березня очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +3°. В Одесі буде малохмарно, температура вночі 0°, а вдень +9°. У Херсоні 8 березня вночі 0°, вдень +6°, мінлива хмарність.

    Погода 8 березня
    Погода 8 березня

    Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що 6-8 березня в Україні очікується невеликий мокрий сніг або дощ. На півдні температура може піднятися до +8 градусів, а на решті території України буде до -3 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -6.

    Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що впродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає. Помірні опади з'являться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях.

    Із першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ. Погода в Україні в перші дні березня буде помірно холодною. Температура повітря щодня буде поступово підвищуватися.

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

    Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

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    Теги: 8 березня прогноз погоди жінка вітер весна
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