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    Вибори мера Харкова будуть призначені на осінь

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    <span>Верховна Рада не може призначити позачергові вибори&nbsp;<span>мера Харкова в березні</span></span> - Вибори мера Харкова будуть призначені на осінь
    Верховна Рада не може призначити позачергові вибори мера Харкова в березні
    Фото з відкритих джерел

    Представниця монобільшості пояснила логіку вибору дати виборів

    Позачергові вибори міського голови Харкова будуть призначені на осінь, адже в березні їх уже не встигнуть провести. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Кравчук підкреслила, що харківська міськрада звернулася щодо призначення виборів до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, проте не додала свідоцтво про смерть Кернеса та рішення ради.

    «Відповідно, комітет не може порушити закон, не маючи повного пакету документів. Тому очевидно, що ці вибори будуть призначені на осінь, бо для повторних виборів за законом визначені дві дати – останній тиждень березня та останній тиждень жовтня», – розповіла вона.

    Євгенія Кравчук зазначила, що за цією логікою будуть призначені й інші вибори. Після призначення «слуги» Олександра Скичка головою Черкаської ОДА та обрання представника «За майбутнє» Ігора Колихаєва мером Херсона мають бути призначені вибори на округах, де вони обрались народними депутатами.

    «Більш вірогідно, що по цих округах вибори теж відбудуться восени», – підкреслила Кравчук.

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Скічко, який у минулому був шоуменом та ведучим «Євробачення», став очільником Черкаської ОДА. 

    Зазначимо, що новообраний мер Херсона Ігор Колихаєв провів у міськраду велику іменну фракціюБільшість комісій також дісталися представникам «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». 

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    Теги: Харків вибори Геннадій Кернес Євгенія Кравчук
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