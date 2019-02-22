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    Додон пояснив, чому Молдова дружить з Росією

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    <p>Інтерв&rsquo;ю з Додоном опубліковане напередодні виборів до парламенту Молдови</p> - Додон пояснив, чому Молдова дружить з Росією

    Інтерв’ю з Додоном опубліковане напередодні виборів до парламенту Молдови

    Наразі у владі Молдови панує розкол, де правляча Демократична партія дотримується проєвропейської позиції, а президент наполягає на проросійській політиці

    Президент Молдови Ігор Додон в інтерв’ю Associated Press заявив, що його країна повинна підтримувати зв’язки з Росією через невизначеність стосовно майбутнього Європейського союзу.

    Додон наголосив, що Молдова покладається на Росію в питаннях енергетики, експорту товарів та допомоги з врегулюванням конфлікту на Придністров’ї.

    Інтерв’ю опубліковане напередодні виборів до парламенту Молдови, які мають відбутися найближчої неділі, 24 лютого.

    Наразі у владі Молдови панує розкол, де правляча Демократична партія дотримується проєвропейської позиції, а президент наполягає на проросійській політиці.

    Крім Демократичної партії Молдови, у виборах 24 лютого братимуть участь соціалісти, які прагнуть тісніших зв’язків із Росією, і ACUM, що звинувачує владу Молдови у розгулі корупції.

    Як свідчать дані опитувань, жодна з цих сил не має шансів отримати необхідну більшість місць у парламенті.

    Раніше повідомлялося, що у Демократичній партії Молдови назвали нову кримінальну справу проти голови партії Володимира Плахотнюка спробою Росії вплинути на результат виборів у країні.

    Джерело: Радіо Свобода

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