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    У Молдові заявили про спробу Росії вплинути на парламентські вибори

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    <p>МВС Росії звинуватило главу Демпартії Молдови Володимира Плахотнюка в незаконному виведенні грошей за межі РФ</p> - У Молдові заявили про спробу Росії вплинути на парламентські вибори

    МВС Росії звинуватило главу Демпартії Молдови Володимира Плахотнюка в незаконному виведенні грошей за межі РФ

    Демпартія Молдови планує звернутися в міжнародні структури і до спостерігачів на виборах

    У Демократичній партії Молдови назвали нову кримінальну справу проти голови партії Володимира Плахотнюка спробою Росії вплинути на результат виборів у країні.

    Про це заявив прес-секретар Демпартії Віталій Гамурарь, повідомляє Newsmaker.

    «Так звана справа, відкрита росіянами проти голови ДПМ за два дні до виборів, це втручання і спроби вплинути на результат виборів в нашій країні», - сказав Гамурарь.

    Він нагадав, що рік тому російські спецслужби намагалися обмежити пересування Плахотнюка за межами країни. Інтерпол, за його словами визнав ці дії політичним переслідуванням з боку Росії і відхилив вимоги.

    «На жаль, Росія не відмовляється від гібридної війни, яка ведеться не тільки проти ДПМ, але і проти Молдови та її громадян, а ця нова акція - дуже серйозне втручання в проведення виборів в країні», - вважає прес-секретар Демпартії.

    Демпартія планує звернутися в міжнародні структури і до спостерігачів на виборах у зв'язку з даним «втручанням Російської Федерації у вибори в Молдові».

    Як відомо, 22 лютого МВС Росії звинуватило главу Демпартії Молдови Володимира Плахотнюка і бізнесмена В'ячеслава Платона в організації міжнародного злочинного угруповання і незаконному виведенні грошей за межі РФ. За інформацією слідства, Плахотнюк і Платон організували міжнародну злочинну групу, яка в 2013-2014 роках незаконно вивела з Росії більше 37 млрд рублів (за нинішнім курсом близько $560 млн).

    Як повідомлялося, чергові парламентські вибори відбудуться у Молдові 24 лютого. Вибори вперше пройдуть за змішаною системою: 51 депутат (з 101) буде обраний за партійними списками, а решта 50 - за одномандатними округами.

    Цього ж дня в країні пройде консультативний референдум з питання скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

    Нагадаємо, Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

    Раніше повідомлялося, що посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

    Джерело: Європейська правда

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