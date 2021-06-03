Долар та євро стрімко дешевшають: курс валют на 3 червня

Вартість долара становить 27,3 гривні, а євро – 33,3 гривні

Національний банк України на четвер, 3 червня, зміцнив курс гривні більш ніж на 9 копійок по відношенню до долара і майже на 20 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара падає п'ятий день. Нижчим курс був лише 20 серпня 2020 року – 27,31 гривень за долар. У свою чергу, курс євро впав після дводенного зростання.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2734,49 гривень (-0,0932 грн);

100 євро – 3333,48 гривень (-0,1987 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок – 27,33 гривень. Курс у купівлі також впав на 11 копійок – до 27,31 гривень за долар. Євро в продажу подешевшав на 23 копійки – 33,35 гривень за євро.

У Кабміні заявили, що курс гривні до долара протримається на рівні 28-29 грн. у найближчі три роки.

До слова, від 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу.

Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.

Раніше Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.