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    Долар та євро стрімко дешевшають: курс валют на 3 червня

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    Нацбанк встановив курси валют на четвер - Долар та євро стрімко дешевшають: курс валют на 3 червня
    Нацбанк встановив курси валют на четвер
    Фото з відкритих джерел

    Вартість долара становить 27,3 гривні, а євро – 33,3 гривні

    Національний банк України на четвер, 3 червня, зміцнив курс гривні більш ніж на 9 копійок по відношенню до долара і майже на 20 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Таким чином, офіційний курс долара падає п'ятий день. Нижчим курс був лише 20 серпня 2020 року – 27,31 гривень за долар. У свою чергу, курс євро впав після дводенного зростання.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2734,49 гривень (-0,0932 грн);
    • 100 євро – 3333,48 гривень (-0,1987 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок – 27,33 гривень. Курс у купівлі також впав на 11 копійок – до 27,31 гривень за долар. Євро в продажу подешевшав на 23 копійки – 33,35 гривень за євро.

    У Кабміні заявили, що курс гривні до долара протримається на рівні 28-29 грн. у найближчі три роки.

    До слова, від 3 червня митні органи ЄС застосовуватимуть нові правила перевезення готівки у сумі понад 10 тис. євро через митний кордон Євросоюзу.

    Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.

    Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.

    Раніше Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.

    Теги: Національний банк курс валют банк гроші гривня
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    Долар та євро стрімко дешевшають: курс валют на 3 червня