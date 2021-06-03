Ще жорсткіше: Євросоюз змінив правила перевезення готівки
Визначення поняття «готівка» у правилах буде розширено, включаючи деякі інші цінні предмети
«У контексті зусиль ЄС з боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму, всі люди, які в’їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов’язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі 10 000 євро або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках», – йдеться у повідомленні.
Визначення поняття «готівка» у правилах буде розширено, включаючи деякі інші цінні предмети. Зазначається, від 3 червня це правило також поширюється на еквівалент суми у 10 000 євро:
- у банкнотах або монетах, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або у Центральному банку;
- умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;
- золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;
- золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.
За рішенням митних органів, такі вимоги щодо митного декларування можуть поширюватися й на суми, що є меншими за 10 000 євро, якщо є ознаки, що ці гроші пов’язані із незаконною діяльністю.
Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних стягнень.
Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.
До слова, у вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.
Сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччині, Греції, Польщі, Хорватії та Чехі