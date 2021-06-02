Виплату пенсій на картки скасовано. Листоноші далі будуть розносити гроші

До 2023 року доставку пенсій будуть здійснювати листоноші та відділення «Укрпошти»

Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року.

Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року.

Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури й систематичне закриття банківських відділень.

Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. У той час як «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів і може надати фінансові послуги всім українцям.

Відповідні зміни до постанови № 277 Кабінет міністрів України ухвалив 26 травня. З оновленим тестом Постанови можна ознайомитися за посиланням.

«Насамперед для 3,5 млн пенсіонерів, більшість яких просто фізично не має доступу до банкоматів, і відтак не може отримувати пенсію на картку... До 2023 року доставку пенсій, як і раніше готівкою й додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти. Впевнений, за цей час буде вироблено механіку, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів. Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоби зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення», – прокоментував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Подати заяву до ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.

Також діє гаряча лінія «Укрпошти», куди пенсіонери можуть звертатися в разі, якщо їм відмовили в переведенні отримання пенсії. Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354–52–73 або надіслати електронним листом на адресу [email protected]

Нагадаємо, в Україні буде проведено плановий перерахунок пенсій. Однак додаткові гроші пенсіонери почнуть отримувати тільки в червні.

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