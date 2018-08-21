Долю Brexit будуть вирішувати на позачерговому саміті в листопаді



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Лондон і Брюссель мають до кінця року вирішити всі протиріччя

Дипломати в Брюсселі заявляють про те, що главам держав і урядів ЄС прийдеться провести незапланований саміт в листопаді для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо можливої угоди із Великої Британією, яка має бути напрацьована до того часу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Раніше відповідне рішення передбачалося прийняти в жовтні. Переговори щодо виходу Великої Британії із ЄС відновлюються у вівторок, 21 серпня, проте шансів, що їх завершать до жовтня все менше.

Окремі дипломати навіть говорять про остаточне рішення лише в грудні, що майже не залишить часу на його ратифікацію парламентами країн ЄС. Якщо відповідне рішення щодо формату відносин між Великою Британією і ЄС після березня 2019 року не буде прийняте до кінця 2018 року - це означатиме необхідність для бізнесу починати запроваджувати плани на випадок надзвичайної ситуації.

Про майбутній розвиток подій із більшою впевненістю можна буде говорити після неформального саміту лідерів ЄС в Зальцбурзі 19-20 вересня і засідання правлячої Консервативної партії Великої Британії, що відбудеться 30 вересня – 3 жовтня.