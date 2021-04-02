Монах, якого покарала Московська церква, розповів про пропаганду в Лаврі

«У монастирі починаєш вірити у те, про що там говорять»

Колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, якому недавно заборонила служити Московська церква, в інтерв’ю «Главкому» розповів, про пропаганду та настрої братії в Києво-Печерській лаврі.

Інокентій Підтоптаний розповів про своє колишнє життя: «Розумієте, коли перебуваєш у монастирі, волею-неволею починаєш вірити в те, про що там говорять. Хтось просто вірить, а хтось починає думати, аналізувати, знаходить інші відповіді, відмінні від тих, яку чує в стінах монастиря. Наприклад, у лаврі всі знали про мою проукраїнську позицію, у мене й український прапор у келіїї висів. До цього було різне ставлення. Хтось схвалював це, комусь відверто не подобалося це. Але не від кого агресії не було».

Він зазначив, що у 2018 році все-таки сталося найголовніше – українці вийшли насамперед із канонічної ізоляції, у якій до того перебували, відбулося об’єднання всього православ’я в Україні.

«Найголовніше, що стримувало мене і стримує дуже багатьох людей проукраїнських у самій структурі УПЦ МП – це пропаганда, яка зараз ведеться. Особливо в останні роки повернулася риторика «розкольники», «безблагодатні» тощо. Коли предстоятелем УПЦ МП був Блаженніший митрополит Володимир, від цієї риторики відмовилися. Але після його смерті з незрозумілих для мене причин ця Церква до неї повернулася», – сказав він.

Ієромонах пояснив витоки пропаганди в Московській церкві: «От як говорить вище церковне начальство, єпископат, так говорять священники, так говорять прості людям, а ті іншим і так далі. Зверніть увагу, якщо у якихось єпархіях якщо змінюється риторика єпископа, то змінюється риторика і священика, і люди стають більш поблажливими, більш відкритими, більш готовими до діалогу. А там, де єпископ навпаки, налаштований дуже проросійсько, агресивним до ПЦУ, у деяких випадках і щодо самого існування України, там і священники й парафіяни так само налаштовані».

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків із громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП), ієромонах Інокентій Підтоптаний приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі.

За словами отця Інокентія, він приєднався до Помісної Української православної церкви в середині березня, а 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.