Донбас росіян не цікавить, це засіб мотати нам нерви – Резніков



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Рєзніков: Жодного інвестиційного проекту на окупованих територіях немає і не планується

Віцепрем’єр жодного інвестиційного проекту на окупованих територіях немає і не планується

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні прокоментував останні перемовини з росіянами.

«Окуповані території не є територією РФ, бо їй непотрібні. Якщо на Крим росіяни око поклали як на свою територію, то частково окупований Донбас не був їхньою ціллю. Це засіб мотати нам нерви і щоб весь цивілізований світ звернув на росіян увагу: мовляв, ну розмовляйте ж з нами», - зазначив Рєзніков.

Віцепрем’єр підкреслив: Донбас окупантів не цікавить, вони до нього ставляться як вже навіть не до колонії.

«Вони висмоктують все, що можна звідти висмоктати, не вкладаючи в цю територію нічого. Вони якось підтримують там бюджет, але питання не стоїть, щоб там щось розвивати. Принаймні, я про це не чув, а я маю багато інформації з окупованих територій як з джерел публічних, так і не зовсім», - зауважив він.

Рєзніков додав, що жодного інвестиційного проекту на окупованих територіях немає і не планується.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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