Донбас: сьогодні окупанти вже двічі обстріляли українські позиції



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Ворог випустив п'ять мін по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове

Бойовики гатили із заборонених мінометів на Луганщині

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по наших позиціях», - зазначив він.

Зазначається, що на Донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні гранатомети та іншу стрілецьку зброю.

«Також із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 82-мм російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку», - додав Шаравара.

Як повідомляють у Міноборони, за наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає.

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося, минулого тижня Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.