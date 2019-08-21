Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі



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Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 21 серпня в районі проведення Операції Об'єднаних сил формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» супротивник зробив 4 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Новомихайлівки за напрямом Луганська, поблизу Водяного за напрямом Ужівки , двічі неподалік Старогнатівки за напрямом Новоласпи.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також не повідомляється про загиблих і поранених.