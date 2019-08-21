  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі

    • Розсилка
    Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі

    Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

    На Донбасі з початку поточної доби 21 серпня в районі проведення Операції Об'єднаних сил формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Читайте також

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» супротивник зробив 4 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - неподалік Новомихайлівки за напрямом Луганська, поблизу Водяного за напрямом Ужівки , двічі неподалік Старогнатівки за напрямом Новоласпи.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано.

    Також не повідомляється про загиблих і поранених.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ