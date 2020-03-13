Скандал у владному таборі. Соратники Зеленського у «Слузі народу» обурені останніми домовленостями у Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак роздратував депутатів монобільшості

«Слуги народу» вимагають, аби Єрмак трохи цікавився і їхньою думкою

Народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО. Нардеп Микита Потураєв у своєму фейсбуці оприлюднив звернення, в якому він критикує заяви представників влади щодо можливих поставок води в окупований Крим та підписаний головою Офісу президента Андрієм Єрмаком документ у Мінську, який фактично легалізує бойовиків на Донбасі.

«Ми, народні депутати України – представники політичної партії «Слуга народу», не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією. Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін. Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи», - написав він.

У Потураєва викликає тривогу той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України як сторони консультацій. Отже, він нагадує, що згідно з положеннями закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268 від 2018 року Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях. Відповідно до законодавства України, на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації.

«Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави», - написав нардеп.

Депутат усвідомлює, що створювана Консультативна рада є лише дорадчим органом без права ухвалення рішень. Водночас він переконаний, що реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві позицію України про те, що на сході відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях.

«Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів. Крім того, він жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі», - нагадує він.

«У зв’язку з цим ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримки народу України, суперечать чинному законодавству держави та національним інтересам. Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах із Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у зверненні «слуги» Микити Потураєва ніде не зазначено, кого саме він має на увазі в заяві під словом «ми». Наразі не відомо, хто із соратників поділяє його точку зору та готовий підтримати це звернення до Зеленського.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.