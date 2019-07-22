Дострокові вибори до парламенту: експерти назвали перші підсумки і нові завдання
Які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання
22 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція «Дострокові вибори до парламенту: перші підсумки і нові завдання».
Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.
Учасники прес-конференції проаналізують виборчий процес дострокових виборів до ВРУ, які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання, питання коаліціади та спікеріади.
Нагадаємо, керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
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Насіров Роман Михайлович0.01%