  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дострокові вибори до парламенту: експерти назвали перші підсумки і нові завдання

    • Розсилка
    Дострокові вибори до парламенту: експерти назвали перші підсумки і нові завдання

    Які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання

    22 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція «Дострокові вибори до парламенту: перші підсумки і нові завдання».

    Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.

    Учасники прес-конференції проаналізують виборчий процес дострокових виборів до ВРУ, які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання, питання коаліціади та спікеріади.

    Нагадаємо, керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    Читайте також
    Верховна Рада Європейська солідарність вибори депутати партії партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ