Дострокові вибори до парламенту: експерти назвали перші підсумки і нові завдання



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Які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання

22 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція «Дострокові вибори до парламенту: перші підсумки і нові завдання».

Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.

Учасники прес-конференції проаналізують виборчий процес дострокових виборів до ВРУ, які завдання стоятимуть перед новим складом парламенту 9-го скликання, питання коаліціади та спікеріади.

Нагадаємо, керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».

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