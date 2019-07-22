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    Політика

    В «Слузі народу» показали, як розсадять депутатів в новій Раді

    • Розсилка
    В «Слузі народу» показали, як розсадять депутатів в новій Раді

    Опозицію можуть розмістити подалі від трибуни

    Керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».

    «Отак буде приблизно виглядати Верховна Рада. Ми вже розсадили, як кажуть», - сказав напівжартома Корнієнко.

    Він додав, що комп’ютеру було краще заповнювати так. «Як буде у Верховній Раді, ми не знаємо», - додав він.

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    За словами керівника штабу «Слуги народу», в їх фракцію увійдуть приблизно 125-127 мажоритарників, а решта - десь 122 - по списку.

    Нагадаємо, за підрахунками 52,7% протоколів «Слуга народу» отримала 42,45% голосів, Опозиційна платформа – За життя – 12,89%, «Європейська солідарність» - 8,63%, «Батьківщина» - 8,02%, «Голос» - 6,38%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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