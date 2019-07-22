В «Слузі народу» показали, як розсадять депутатів в новій Раді
Опозицію можуть розмістити подалі від трибуни
Керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».
«Отак буде приблизно виглядати Верховна Рада. Ми вже розсадили, як кажуть», - сказав напівжартома Корнієнко.
Він додав, що комп’ютеру було краще заповнювати так. «Як буде у Верховній Раді, ми не знаємо», - додав він.
За словами керівника штабу «Слуги народу», в їх фракцію увійдуть приблизно 125-127 мажоритарників, а решта - десь 122 - по списку.
Нагадаємо, за підрахунками 52,7% протоколів «Слуга народу» отримала 42,45% голосів, Опозиційна платформа – За життя – 12,89%, «Європейська солідарність» - 8,63%, «Батьківщина» - 8,02%, «Голос» - 6,38%.
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.02%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%