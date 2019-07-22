В «Слузі народу» показали, як розсадять депутатів в новій Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опозицію можуть розмістити подалі від трибуни

Керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко показав, як буде виглядати Верховна Рада IX скликання. Найближчі до президіуму 255 місць зайняті депутатами від «Слуги народу».

«Отак буде приблизно виглядати Верховна Рада. Ми вже розсадили, як кажуть», - сказав напівжартома Корнієнко.

Він додав, що комп’ютеру було краще заповнювати так. «Як буде у Верховній Раді, ми не знаємо», - додав він.

Опозицію розсадили подалі від трибуни

За словами керівника штабу «Слуги народу», в їх фракцію увійдуть приблизно 125-127 мажоритарників, а решта - десь 122 - по списку.

Нагадаємо, за підрахунками 52,7% протоколів «Слуга народу» отримала 42,45% голосів, Опозиційна платформа – За життя – 12,89%, «Європейська солідарність» - 8,63%, «Батьківщина» - 8,02%, «Голос» - 6,38%.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019