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    «Путіна попрошу, щоб відвіз мене в Крим». Лукашенко хоче відкрити нове авіасполучення

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    «Путіна попрошу, щоб відвіз мене в Крим». Лукашенко хоче відкрити нове авіасполучення
    Фото з відкритих джерел

    Президент Білорусі зазначив, що питання польотів з Мінська в Крим вже пропрацьовується з Росією

    Олександр Лукашенко розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняв питання авіасполучення з Кримом. За словами Лукашенка, після закриття українського неба білоруси не мають можливості їздити в Крим. Про це йшлося під час розмови Лукашенка з журналістами, передає «Пул первого».

    «Я задав Путіну це питання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили та літали. Щоб не загострювати це питання, ми через Україну (їздили в Крим), хто на автомобілі, хто потягом, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим», – наголосив він.

    Лукашенко зазначив, що питання польотів з Білорусі в Крим вже пропрацьовується з Росією.

    «Сьогодні я хотів би запитати у (президента України) Зеленського, якщо є бажання полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна) влаштували цю «канитель», цю провокацію», – сказав білоруський президент.

    Нагадаємо, Україна заборонила білоруським літакам заходити в український повітряний простір, тому авіакомпанія «Белавіа» скасувала всі рейси в українські міста.

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    Теги: Крим Олександр Лукашенко літак Україна Белавіа президент
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    «Путіна попрошу, щоб відвіз мене в Крим». Лукашенко хоче відкрити нове авіасполучення