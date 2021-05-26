«Диктатор демонструє свою владу». ІноЗМІ про режим Лукашенка і викрадення журналіста Протасевича

«Росія отримає величезну вигоду від цієї операції»

Міжнародний скандал із підлим затриманням білоруськими силовиками опозиційного журналіста Романа Протасевича просто з літака авіакомпанії Ryanair, що здійснювала рейс FR4978 між Афінами і Вільнюсом, не вщухає. Ба більше: набирає обертів.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті прокоментував інцидент, виступаючи у парламенті країни. За його словами, Протасевич нібито планував влаштувати «бійню і кривавий заколот» в Білорусі. Нібито у нього є досвід бойових дій на Донбасі.

«Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і в усьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут в Білорусі він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот», – заявив Лукашенко.

До слова, сам Роман публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста.

Іноземна преса відреагувала на інцидент дуже гостро. «Росія отримає величезну вигоду від цієї операції», «Лукашенко і пальцем не поворухне без дозволу Путіна» тощо.

Німецьке видання Dеutche Welle опублікувало карикатуру із підписом «Лукашенко і Путін: дивлюсь на тебе, як у дзеркало».

Лукашенко і пальцем не поворухне без дозволу Путіна?

Süddeutsche Zeitung: «Диктатор може стати загрозою для Євросоюзу»

«Викраденняv літака диктатор демонструє свою владу. Так він може стати загрозою і для Європейського Союзу», – пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

У матеріалі йдеться, що таким чином, захоплення рейсу FR4978 було, в кінцевому рахунку, демонстрацією сили (Лукашенком). «Він показує масштаб сфери діяльності білоруської спецслужби КДБ, яка, мабуть, стежила, за Протасевичем ще у Греції. Звідти блогер, який який живе у вигнанні, хотів летіти в Литву. До того ж, так білоруський правитель доводить, що силовики продовжують його підтримувати. Міністерство оборони направило винищувач для виконання божевільного наказу Лукашенка», – зазначає автор статті.

Видання нагадує, що за допомогою міліції, спецслужб, військових і за підтримки московського Кремля Лукашенко жорстоко придушив протести (у Білорусі проти визнання його президентом у результаті виборів). «Стратегія Лукашенка полягає в тому, щоб тримати населення в постійному страху. Лукашенко вже давно віддав свою долю в руки військових і спецслужб. Вони будуть намагатися запобігти зміну влади будь-якими засобами. В іншому випадку їх можуть притягнути до відповідальності за злочини, пов'язані з порушенням прав людини. Тому режиму, який бореться за власне виживання, реакція Євросоюзу на захоплення літака байдужа», – йдеться у статті.

Süddeutsche Zeitung зазначає, що Кремль поки відмовляється коментувати посадку літака Ryanair, але головний редактор прокремлівського телеканалу RT написала в Twitter, що Кремль заздрить Білорусі, тому що Лукашенко «красиво виконав» свою задачу. «Це нехороший знак і для російської опозиції», – робить висновок видання.

Bild: Лукашенко і пальцем не поворухне без дозволу Путіна

Чи здійснив білоруський правитель Лукашенко свій злочинний план самостійно, чи отримав «зелене світло» від свого покровителя президента Росії Володимира Путіна в Москві?», – задається питанням німецький таблоїд Bild.

«Відповідь більшості експертів: Лукашенко і пальцем не поворухне без дозволу Путіна. Атака на цивільну авіацію була санкціонована Кремлем – і, можливо, для її здійснення навіть був відданий наказ з метою репетиції аналогічних піратських маневрів в повітряному просторі Росії», – зазначають авторі статті.

Видання наводить коментарі кількох експертів. Так, «тіньовий» міністр закордонних справ лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської Валерій Ковалевський сказав в розмові з Bild: «Оскільки Кремль поки офіційно не прокоментував цей інцидент, важко сказати, якою мірою за ним дійсно стоїть Путін. Але факт залишається фактом: Росія отримає величезну вигоду від цієї операції. Лукашенко буде ще більш ізольований від ЄС – і це змусить його зближуватися з Москвою».

Американський генерал у відставці Бен Ходжес у розмові з Bild виключив, що це сталося без дозволу Росії або, принаймні, без її мовчазної згоди. «Система ППО Білорусі повністю інтегрована в російську ППО», - вказав діючий військовий експерт.

Історик і експерт по Східній Європі Тімоті Снайдер також не має сумнівів у тому, хто, на його думку, стоїть за викраденням літака над Білоруссю. «Білорусь не стала б викрадати літак ЄС без згоди Росії», - написав він у Twitter. І додав : «Можливо навіть, що викрадення було російською ініціативою». Ось чому у відповідь Німеччина, на його думку, повинна негайно запровадити мораторій на будівництво газопроводу «Північний потік – 2», – передає видання.

The Times: «Бути сусідом реваншистській Росії ризиковано»

«Беззаконня поведінки президента Білорусії Лукашенко в країні тепер простягається до небес в буквальному сенсі», – пише в редакційній статті газета The Times.

«На перший погляд, Путін ризикує, підтримуючи режим Лукашенка. Протести проти фальсифікації результатів виборів в минулому році не мали помітної антиросійської складової, яку Москва могла б використовувати як привід для агресії проти колишньої радянської республіки. Однак Путін знає, що Лукашенко був наляканий анексією Криму Росією в 2014 році. Бути сусідом реваншистській Росії ризиковано. Щоб спонукати Білорусь вирватися з хватки Путіна, США послабили санкції в 2015 році, але в минулому році ввели їх знову. Путін, безумовно, бачить можливість зміцнити свій вплив на Білорусь, спровокувавши подальші західні санкції», - зауважує видання.

Газета також зазначає, що західні держави піддаються спокусі засуджувати російське та білоруське поведінку, концентруючи дипломатичні зусилля на боротьбі із загрозою Китаю, справжнього суперника для економічного, військового та технологічного панування США. «Однак Путін протягом багатьох років покладався на неувагу або розкол на Заході, щоб знищити своїх ворогів. Протистояти одночасним загрозам з боку Китаю і Росії - це далеко не ідеальна міжнародна кон'юнктура в будь-який час, особливо коли тиснуть глобальні проблеми, такі як пандемія і зміна клімату. Проте, зовнішня політика повинна розглядати світ таким, яким він є, а не таким, яким західні демократії хотіли б, щоб він був», – йдеться в статті.

Liberation: «На думку Олександра Лукашенка, ви або за нього, або проти»

«Фальшива загроза вибуху, викрадений літак, заарештовані журналіст і його дівчина: саме так Олександр Лукашенко хотів «захистити Європу». Рішення про викрадення літака авіакомпанії Ryanair, що здійснювала рейс FR4978 між Афінами і Вільнюсом, ухвалив сам президент Білорусі. Його не турбує те, що та ж сама Європа задихається від люті і рішуче засуджує цей акт піратства: він - єдиний господар у своїй країні, включаючи повітряний простір. Державна пропаганда, як і раніше тільки виграє від гніву Заходу», – пише французька газета Liberation.

Видання наводить заяву Світлани Тіхановської, поширену в Twitter, про тем, що на місці Протасевича могла опинитися вона, тому що за тиждень до цього опозиціонерка повинна була летіти рейсом Афіни-Вільнюс, проте в останній момент змінила рейс через аварію.

«За допомогою репресій ретельно і жорстко наносяться удари по опозиції: на думку Олександра Лукашенка, ви або за нього, або проти нього. Незалежно від того, чи йдеться про шкарпетки неправильного кольору, про прапорці на вікні чи про критичне висловлювання, вироки обчислюються роками позбавлення волі», – резюмує автор матеріалу.

The Spectator: Захоплення судна було ретельно спланованою обурливою операцією

Білоруський уряд грубо порушив міжнародні закони і права людини, це ознака режиму, чия внутрішня розбещеність стала міжнародною проблемою, пише британське видання The Spectator.

«Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента країни вже 27 років, – диктатор-параноїк, який боїться правди і власного народу. Він – боягуз, у якого стало сміливості здійснити акт повітряного піратства, не особливо замислюючись про наслідки», – зазначають автори матеріалу.

У статті йдеться, що спантеличені такою зневагою, частина експертів побачили у події руку президента РФ Володимира Путіна і вирішили, що він організатор цього захоплення. «Однак жодних реальних свідчень цьому немає. У Путіна і Лукашенка, м'яко кажучи, непрості відносини. Це удово продемонстрував минулий рік, коли Білорусія заарештувала 33 російських найманця і звинуватила їх у змові з терористичними цілями», – пише The Spectator.

«Замість того, щоб знову пускатися в побиті міркування в стилі «всі дороги ведуть до Путіна», нам на Заході було б краще подумати, а яку роль самі ми зіграли в заохоченні Лукашенко. Ми не змогли завдати шкоди правлячій еліті диктатури віком майже в три десятиліття. З 2012 року ЄС вводив санкції проти Білорусі, але вони слабшали відповідно до здатності Лукашенка налаштовувати Росію проти Заходу», – резюмує видання.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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