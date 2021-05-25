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    Припинення авіасполучення з Білоруссю: що робити пасажирам, які купили квитки

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    Авіаперевізник зобов&rsquo;язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації - Припинення авіасполучення з Білоруссю: що робити пасажирам, які купили квитки
    Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації
    Фото з відкритих джерел

    Влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі

    Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. Про це повідомляє пресслужба «Украероруху».

    Встановлюється заборона на здійснення будь-яких видів польотів між пунктами призначення, розташованих на території України та Білорусі.

    Запровадження заборон, які покликані забезпечити безпеку авіації та пасажирів, є форс-мажором. Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

    В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

    «Для участі у поверненні до країни громадянин має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву у контакт-центрі МЗС», – йдеться у повідомленні.

    Заплановані рейси між Україною та Білоруссю

    «Мотор Січ2:

    • Запоріжжя - Мінськ, 4 рейси на тиждень.

    «Бєлавіа»:

    • Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень,
    • Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень,
    • Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень,
    • Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень.

    Нагадаємо, учора секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору. «З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання», – сказав секретар РНБО.

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    Теги: Білорусь літак Володимир Зеленський Мотор Січ влада
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    Припинення авіасполучення з Білоруссю: що робити пасажирам, які купили квитки