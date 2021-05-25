Припинення авіасполучення з Білоруссю: що робити пасажирам, які купили квитки

Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації

Влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. Про це повідомляє пресслужба «Украероруху».

Встановлюється заборона на здійснення будь-яких видів польотів між пунктами призначення, розташованих на території України та Білорусі.

Запровадження заборон, які покликані забезпечити безпеку авіації та пасажирів, є форс-мажором. Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

«Для участі у поверненні до країни громадянин має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву у контакт-центрі МЗС», – йдеться у повідомленні.

Заплановані рейси між Україною та Білоруссю

«Мотор Січ2:

Запоріжжя - Мінськ, 4 рейси на тиждень.

«Бєлавіа»:

Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень,

Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень,

Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень,

Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, учора секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору. «З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання», – сказав секретар РНБО.