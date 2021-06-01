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    «Захопили бандерівці». Росіяни дивуються, чого Комаровського не показують по телевізору

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    Комаровський отримав листа, сповненого турботи, від росіянки - «Захопили бандерівці». Росіяни дивуються, чого Комаровського не показують по телевізору
    Комаровський отримав листа, сповненого турботи, від росіянки
    Фото з відкритих джерел

    Росіяни хочуть частіше бачити знаного лікаря на екранах телевізорів

    Нещодавно відомий лікар Євген Комаровський зіткнувся з курйозною ситуацією. До нього в Telegram звернулася стурбована жінка з Тверської області (Росія).

    «Я розумію, що моє прохання відверне вас від більш важливих проблем, але благаю вас допомогти і знайти потрібні слова для моєї бабусі!», – написала вона до Комаровського.

    Жінка переймалася через свою бабусю, яка під час перегляду чергового інтерв’ю раптом запитала: «А чому його перестали показувати по телевізору?». Росіянка розповіла, що її бабуся вважає, що знаного лікаря завербували.

    «Напевно, – сказала вона, – його тримають в заручниках, напевно, він рветься в нашу прекрасну Росію усіма силами, а вони не дозволяють йому виїхати з країни».

    Жінка перепитала, хто ці страшні люди, на що бабуся відповіла: «Укрофашисти».

    Росіянка з невимовним болем попросила: «Я не знайшла що відповісти. Євгене Олеговичу, благаю, напишіть пару рядків, я їй все як є передам! Тому що вже і сама починаю хвилюватися за вас», – завершила розмову шанувальниця діяльності педіатра.

    І додала: «Хоча на відео ви були бадьорі і як зазвичай оптимістичні, ну зовсім не схожі на людину, яку тримають в заручниках бандерівці», – засумнівалася у своїх припущеннях жінка.

    Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, що в містах України вчителі масово відмовляються вакцинуватися. Водночас він зауважив, що така ситуація склалася через непродумані дії організаторів вакцинувальної кампанії.

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    Теги: Росія лікар Україна Евгений Комаровский
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    «Захопили бандерівці». Росіяни дивуються, чого Комаровського не показують по телевізору