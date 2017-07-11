Олесь Довгий «легалізував» ще 3 млн через продаж картин соратникам

Витвори мистецтва одіозного депутата придбала галерея дружини його соратника

Народний депутат, член депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий отримав дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) на суму 3 млн «Главкому» про це стало відомо зі змін в електронній декларації політика, які він вніс 29 грудня. Джерелом доходу зазначено ТОВ «Галерея Тетяни



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Олесь Довгий

Витвори мистецтва одіозного депутата придбала галерея дружини його соратника

Народний депутат, член депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий отримав дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) на суму 3 млн

«Главкому» про це стало відомо зі змін в електронній декларації політика, які він вніс 29 грудня.

Джерелом доходу зазначено ТОВ «Галерея Тетяни Міронової».

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, засновником фірми є киянка Євгенія Міронова. У 2008 році до переліку засновників галереї входив Валерій Миронов, відомий бізнесмен та політик, який працював у команді Черновецького на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації, опікувався транспортною галуззю і координував окремі напрями архітектури та будівництва.

Сім’я Миронових є відомими колекціонерами українського мистецтва.

Нагадаємо, що у січні 2017 року Довгий вже продавав картини цьому ж покупцю. Тоді сума угод з ТОВ «Галерея Тетяни Міронової» сягнула 5,2 млн. грн.

Як відомо, Генеральна прокуратура перевіряє електронну декларацію Олеся Довгого за 2015 рік. Прокурори мають претензії до цінного рухомого майна народного обранця (твори образотворчого мистецтва, наручні годинники тощо) без вказання їхньої вартості. Йдеться про 95 картин XIX–XXI ст., 10 статуй, 11 наручних годинників.

11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з нардепа Олеся Довгого і надала згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

Справа проти депутата стосувалася виділення земельних ділянок у столиці у 2007-2009 роках, коли Довгий у часи мера Черновецького був секретарем Київської міської ради. Йому закидали зловживання службовими обов'язками з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок заказника «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га. Довгий, за версією слідства, скоїв злочин, порушивши регламент Київради.

Як повідомлялося, в постанові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.

Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого. Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гарів столичної землі.