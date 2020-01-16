Сьогодні стартують довибори у 179 окрузі, який звільнився після призначення депутата Кучера головою Харківської ОДА



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Голосування за кандидатів у нардепи відбудеться 15 березня

Сьогодні, 16 січня розпочинається виборчий процес з обрання народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків).

Про це повідомляє «Главком».

Згідно з календарним планом, відсьогодні і до 3 лютого політичні партії можуть висувати своїх кандидатів. Для кандидатів-самовисуванців кінцевий термін висунення збільшений – до 13 лютого включно.

До 24 січня Центральна виборча комісія має утворити окружну виборчу комісію. Також до цієї дати охочі громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу, повинні подати звернення до ЦВК з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів.

Очікується, що до 18 лютого ЦВК завершить реєстрацію кандидатів у депутати у 179 окрузі. При цьому до 2 березня партії і самі кандидати матимуть змогу подати письмову заяву про відмову балотуватися.

Обрання народного депутата у 179 окрузі з числа зареєстрованих кандидатів відбудеться у неділю, 15 березня.

До 30 березня ЦВК має оголосити переможця проміжних виборів.

Як повідомляв «Главком», на позачергових виборах 21 липня 2019 року у 179 окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.