Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ

Президент подякував МВФ за «гарний подарунок для нашої країни до 30-річчя Незалежності»

Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад $2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи, інформує пресслужба Офісу президента.

«Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя Незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення», – заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

«Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, МВФ скеровує $650 млрд на відновлення економіки. Із них $2,7 млрд передбачені для України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова отримати транш МВФ.

Раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.