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    Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ

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    Володимир Зеленський&nbsp;вдячний очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій за рішення виділити Україні гроші - Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ
    Володимир Зеленський вдячний очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій за рішення виділити Україні гроші
    Фото: president.gov.ua

    Президент подякував МВФ за «гарний подарунок для нашої країни до 30-річчя Незалежності»

    Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад $2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи, інформує пресслужба Офісу президента.

    «Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя Незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення», – заявив Зеленський.

    Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

    «Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні», – додав Зеленський.

    Як повідомлялося, МВФ скеровує $650 млрд на відновлення економіки. Із них $2,7 млрд передбачені для України.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

    Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова отримати транш МВФ.

    Раніше виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

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    Теги: МВФ кредит економіка гроші криза Володимир Зеленський Україна фінанси президент
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    Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ