Dragon Capital купує банк Новинського

99,3% акцій Юнекс Банку у вересні придбали «Флот Експрес» спільно з кіпрською компанією Withine Investments Ltd

Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited просить Антимонопольний комітет дозволити їй придбати контрольний пакет акцій Юнекс Банку.

«Про надання дозволу компанії Dragon Capital Investments Limite» (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій АТ «Юнекс Банк» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в порядку денному засідання АМКУ 22 грудня.

У вересні ТОВ «Флот Експрес» спільно з компанією Withine Investments Ltd. (Кіпр) придбали понад 99,3% акцій Юнекс Банку.

Компанія Withine Investments Ltd. належить Вадиму Новинському, а «Флот Експрес» - Дмитру Єлтишеву.

18 вересня банк отримав від мажоритарних власників публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх міноритарних власників акцій Юнекс Банку по 32 копійки за акцію при номінальній вартості у 1 грн.

Наразі «Флот Експрес» (4,363844%) і кіпрська Withine Investments Ltd. (94,979975%) володіють 99,3438% статутного капіталу банку.

За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.

Dragon Capital — одна з найбільших інвесткомпаній України. Працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Гендиректором і засновником Dragon Capital є Томаш Фіала.

У грудні 2019 року польський Getin Holding заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital.

Після цього Getin Holding оголосив про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), що складає близько 1,6 капіталу.

Планувалося, що передача частки в Ідея Банку Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Однак наприкінці червня стало відомо, що сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку.

Також Getin Holding не отримав жодної інформації про затвердження угоди Національним банком, що було однією з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку.

У листопаді АМКУ дозволив Dragon Capital придбати контрольну частку Treeum Holdings Limited, яка володіє онлайн-виданнями Finance.ua і Minfin.com.ua.

До слова, в грудні Офіс генпрокурора відкрив справу проти нардепа Новинського. Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ «Гратант», яке стверджує, що депутат протиправно заволодів майно мережі супермаркетів «Амстор», в тому числі, заставним і іпотечним майном «Укрексімбанку».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура раніше також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Новинський у справі проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили.

У вересні 2019 року Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

Вадим Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат Ради, 7-го, 8-го та 9-го скликань. Член фракції партії Опозиційний блок, колишній член Партії регіонів. Вважається лобістом інтересів РПЦ в Україні.