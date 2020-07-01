Уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях



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Людей без маски в публічних місцях штрафуватимуть

Штрафи передбачать у Кодексі про адміністративне правопорушення

Кабінет міністрів встановив штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

Рішення ухвалили 1 липня на засіданні, підтримавши пропозицію, яку озвучив міністр юстиції Денис Малюська.

Штрафи передбачать у Кодексі про адміністративне правопорушення. Окремо запровадять відповідальність для юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту, які зобов’язані пропускати людей туди лише за наявності масок.

«Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами порушення карантину. Для юридичних осіб суми великі — від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн, — ред.)», — запевнив Малюська.

Як відомо, сьогодні столична влада згідно із постановою уряду ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. Також нагадаємо. що на Київщині поліція перевіряє маршрутки.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Раніше Главком писав, як Ізюмський міськрайонний суд Харківської області оштрафував на 17 тис. грн пенсіонера, який займається індивідуальною адвокатською діяльністю, за порушення правил карантину.

Напередодні глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

Раніше МОЗ закликало поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.