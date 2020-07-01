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    Столиця готується до другої хвилі епідемії: створено майже 800 ліжок у лікарнях

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    Для другої хвилі прийому хворих на коронавірус підготували місця в семи лікарнях Києва - Столиця готується до другої хвилі епідемії: створено майже 800 ліжок у лікарнях
    Для другої хвилі прийому хворих на коронавірус підготували місця в семи лікарнях Києва

    У Києві лікарні першої хвилі заповнені на 31%

    Якщо буде потреба, у Києві підготували майже 800 ліжок у медичних закладах міста для другої хвилі прийому хворих на коронавірус. Про це столичний мер Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу повідомити, що лікарні першої хвилі, розрахованої майже на 900 ліжок, заповнені на 31%. Це 8 міських лікарень і 2 пологових будинки. Додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус – іще 70 ліжкомісць. А також - місця в спеціалізованих медичних закладах», - сказав він.

    «Якщо знадобиться, - для другої хвилі прийому хворих, – місто підготувало майже 800 ліжок в іще 7 лікарнях столиці. Але я дуже не хочу, щоб вони знадобилися», - зазначив Кличко.

    Він вкотре наголосив: «Все залежить від кожного з нас. Наскільки ми будемо обережними та будемо дотримуватися елементарних правил. Бо багато людей уже розслабилися і це небезпечно! Адже: ми вірусу не бачимо, а він є! Тому треба берегтися».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
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      19548
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    Як повідомлялося, станом на ранок 1 липня, у Києві підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 101 особу.

    У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, їх на сьогодні 48.

    Столична влада ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. 

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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