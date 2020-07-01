Зісельс: статистика смертності в Україні від Covid-19 не відповідає дійсності



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Йосип Зісельс досліджує пандемію Covid-19 у світі та в Україні

Дисидент та член ініціативної групи «Першого грудня» не виключає, що українська влада фальсифікує дані про поширення Covid-19

Відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс досліджує пандемію Covid-19 у світі та в Україні через призму математичного аналізу. В інтерв’ю «Главкому» Йосип Зісельс розповів про результати свого дослідження.

«Оскільки я за освітою фізик-теоретик і в мене хороша математична підготовка, то я взявся вести математичний моніторинг ситуації з коронавірусом», – зазначив Йосип Зісельс.

Громадський діяч розповів, що обрав близько 55 країн – в основному ті, чиїм статистичним інституціям довіряє – і аналізує ті цифри і параметри, які дають ці країни. Вся ця інформація розміщена зокрема на сайтах ВООЗ, Інституту Хопкінса. «Я беру звідти цифри, вибудовую з них певні таблиці, ввожу додаткові коефіцієнти і отримую потрібну мені картину. В результаті, ці цифри показують основні змінні характеристики, швидкість, з якою вони змінюються по кожній країні. Наприклад, статистика смертності. Коли я співставляю цифри, то помічаю певні невідповідності. Зокрема я бачу, що з великою часткою ймовірності, статистика смертності в Україні від Covid-19 не відповідає дійсності, а може, й фальсифікується», – зазначив Зісельс.

Йосип Зісельс зауважив, що офіційно в Україні коефіцієнт смертності близько 3%. Він вважає його заниженим. Насправді не менше 6%. Цей висновок він робить, виходячи з рівня розвитку епідемії різних країн і з рівня їхньої медицини. «За українською офіційною статистикою, коефіцієнт смертності виходить такий, як в Ізраїлі чи Німеччині. А це неможливо», – підкреслив дисидент.

За його словами, коронавірус має певні особливості, не всі з яких ще відомі. Але вже зрозуміло, що в Україні на довгий час залишиться певний фон цієї епідемії. В Україні він буде досить високий – близько 10% від максимальної кількості одночасно хворих («активних кейсів»). Одна норвезько-англійська математична група обрахувала, що в Британії цей фон складатиме 19%. Фон існуватиме доти, поки не створять ефективну вакцину, або не вибудується колективний імунітет.

Йосип Зісельс – колишній політв’язень, учасник дисидентського та правозахисного руху, громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин, активний член ініціативної групи «Першого грудня», яка об’єднала відомих інтелектуалів, вчених та діячів культури задля суспільної єдності та формування спільних життєвих орієнтирів. Член Стратегічної ради Руху опору капітуляції – громадського понадпартійного об'єднання збереження євроатлантичного курсу України та протидії імплементації політичної частини Мінських домовленостей. Стратегічна рада Руху зокрема чітко позначила червоні лінії для влади, за які неприпустимо переступати та розробила Доктрину безпеки та миру, альтернативний до Мінських домовленостей план мирного врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57). У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.

Найбільше хворих зареєстровано за добу у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській - 72.