Зісельс: статистика смертності в Україні від Covid-19 не відповідає дійсності
Дисидент та член ініціативної групи «Першого грудня» не виключає, що українська влада фальсифікує дані про поширення Covid-19
Відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс досліджує пандемію Covid-19 у світі та в Україні через призму математичного аналізу. В інтерв’ю «Главкому» Йосип Зісельс розповів про результати свого дослідження.
«Оскільки я за освітою фізик-теоретик і в мене хороша математична підготовка, то я взявся вести математичний моніторинг ситуації з коронавірусом», – зазначив Йосип Зісельс.
Громадський діяч розповів, що обрав близько 55 країн – в основному ті, чиїм статистичним інституціям довіряє – і аналізує ті цифри і параметри, які дають ці країни. Вся ця інформація розміщена зокрема на сайтах ВООЗ, Інституту Хопкінса. «Я беру звідти цифри, вибудовую з них певні таблиці, ввожу додаткові коефіцієнти і отримую потрібну мені картину. В результаті, ці цифри показують основні змінні характеристики, швидкість, з якою вони змінюються по кожній країні. Наприклад, статистика смертності. Коли я співставляю цифри, то помічаю певні невідповідності. Зокрема я бачу, що з великою часткою ймовірності, статистика смертності в Україні від Covid-19 не відповідає дійсності, а може, й фальсифікується», – зазначив Зісельс.
Йосип Зісельс зауважив, що офіційно в Україні коефіцієнт смертності близько 3%. Він вважає його заниженим. Насправді не менше 6%. Цей висновок він робить, виходячи з рівня розвитку епідемії різних країн і з рівня їхньої медицини. «За українською офіційною статистикою, коефіцієнт смертності виходить такий, як в Ізраїлі чи Німеччині. А це неможливо», – підкреслив дисидент.
За його словами, коронавірус має певні особливості, не всі з яких ще відомі. Але вже зрозуміло, що в Україні на довгий час залишиться певний фон цієї епідемії. В Україні він буде досить високий – близько 10% від максимальної кількості одночасно хворих («активних кейсів»). Одна норвезько-англійська математична група обрахувала, що в Британії цей фон складатиме 19%. Фон існуватиме доти, поки не створять ефективну вакцину, або не вибудується колективний імунітет.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.
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Всього44998
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Хворіють24277
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Одужали19548
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Померли1173
У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57). У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано за добу у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській - 72.