Дружина Гримчака не вноситиме за нього застави



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Дружина Гримчака відмовилася внести за нього заставу

Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн

Дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, заарештованого за підозрою в шахрайстві, заявила, що не вноситиме застави за чоловіка.

Про це вона сказала в залі суду в Чернігові, передає Ліга.нет.

«Ні, жодних застав. Ну, де я братиму гроші?» — сказала Юлія Гримчак.

«Тим більше, що у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть. Ми не будемо вносити заставу», — додала дружина Гримчака.

Як повідомлялося, суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.