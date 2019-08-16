Суд взяв під варту не того Гримчака: у матеріалах справи виявили помилку



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Замість Юрія Миколайовича суддя оголосила про арешт Юрія Михайловича

Суд взяв під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 2 місяці (60 діб) під заставу в 6 млн гривень.

Після оголошення рішення адвокат Гримчака повідомила, що у матеріалах справи та рішенні суду вказане неправильне побатькові.

Замість Юрія Миколайовича суддя оголосила про арешт Юрія Михайловича.

Суддя підтвердила помилку, сказала, що буде виправляти і вийшла з зали засідання.

Адвокат Гримчака перевірила документи і виявилося, що в клопотанні прокурорів також неправильно вказане побатькові Гримчака. Окрім того, було вказано, що Гримчак - уродженець Дніпропетровської області, а насправді він народився в Донецькій області.

«Це інша людина. Це не той Гримчак», - сказала адвокат.

Вона також зазначила, що суддя не має права виправляти помилку.

«Для цього потрібне провести окреме засідання», - підкреслила захисник Гримчак.

Наразі всі учасники засідання залишаються в залі суду.

Як відомо, Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.