ДТП у Харкові: прокуратура вимагає для Зайцевої та Дронова 10 років в'язниці



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Олена Зайцева та Геннадій Дронов були учасниками ДТП, у якій загинули шестеро людей

Позицію прокуратури щодо максимального покарання підтримали двоє потерпілих

Прокуратура вимагає визнати Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП, що сталася в центрі Харкова в жовтні 2017 року і внаслідок якої загинуло шестеро осіб, та призначити їм максимально суворе покарання, передбачене санкцією відповідної статті Кримінального кодексу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Прошу суд визнати винними Зайцеву Олену Олегівну та Дронова Геннадія Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та призначити кожному покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Цивільні позови потерпілих задовольнити в повному обсязі», - сказав під час дебатів у середу держобвинувач Максим Блохін.

Його позицію підтримали двоє потерпілих, Світлана Винниченко та Юрій Фабріс.

Також суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обом обвинуваченим. Продовження дебатів заплановано на 11 лютого.

Нагадаємо, 22 січня лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву, з'явилася в суді.

Раніше у Харкові суд викликав експертів, які не змогли визначити, чи була Зайцева під наркотиками.

Нагадаємо, Київський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.

4 грудня 2018 року Київський райсуд прийняв рішення розглянути подане клопотання про комплексну судово-психологічну та судово-медичну експертизу в Києві фігурантки Зайцевої на наркотики, і задовольнив його частково: призначив додаткову судово-медичну експертизу щодо вживання Зайцевою наркотиків і доручив її експертам Харківського обласного бюро судово- медичних експертиз.

21 листопада Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській долучив до справи документи про те, що лікаря-нарколога, яка обстежила Зайцеву на предмет наявності опіатів, не знайдено.

26 жовтня минулого року медкомісія, створена за зявою захисту Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, визнала: у Зайцевої немає патологій, і вона може перебувати в СІЗО.