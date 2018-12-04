Смертельна ДТП у Харкові: Зайцевій призначили ще одну експертизу



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Олена Зайцева під час засідання суду у Харкові Фото: УНІАН

Йдеться про комплексну судово-психіатричну і судово-медичну експертизу

Підозрюваній у вчиненні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій призначили ще одну медичну експертизу.

За допомогою ще однієї експертизи суд планує встановити, чи була Зайцева під час скоєння ДТП під впливом алкоголю, наркотичних чи інших речовин.

Клопотання про проведення ще однієї експертизи подав захист другого обвинуваченого у справі — Геннадія Дронова. Йдеться про комплексну судово-психіатричну і судово-медичну експертизу.

Захист Зайцевої був проти повторної експертизи. Обвинувачення також не підтримало це клопотання: прокурор заявив, що його метою є затягування справи.

Нагадаємо, 7 листопада суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову.

Як відомо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехрестівул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

Раніше повідомлялося, що адвокат просить госпіталізувати Зайцеву в лікарню. 16 жовтня Київський райсуд Харкова переніс засідання через стан здоров’я Зайцевої.