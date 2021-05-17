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    У ДТП у Туреччині загинули двоє українців, ще двоє в лікарні

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    По приїзду медики встановили, що 27-річний українець Попов помер на місці події - У ДТП у Туреччині загинули двоє українців, ще двоє в лікарні
    По приїзду медики встановили, що 27-річний українець Попов помер на місці події
    Фото hurriyet.com.tr

    В якийсь момент водій не впорався з керуванням і машину викинуло на придорожнє поле

    У Туреччині в результаті ДТП загинули двоє українських туристів — Олександр Попов та Анастасія Пришко. Ще двоє постраждали, їх доставили в лікарню. Про це повідомляє видання Hürriyet.

    За інформацією видання, аварія сталася близько 20.30 в районі Кумафшари. Люди їхали з Денізлі в напрямку Анталії, в якийсь момент водій не впорався з керуванням і машину викинуло на придорожнє поле. По приїзду медики встановили, що 27-річний українець Попов помер на місці події. Решту відправили в лікарню. Через деякий час померла і Пришко.

    Владислав Зикран і Анастасія Несеренко, які постраждали в результаті аварії. продовжують лікування.

    Смерть українських туристів підтвердили в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

    «Загинули двоє наших студентів. Попов Олександр і Пришко Анастасія ... Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували.

    Теги: ДТП водій аварія
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    У ДТП у Туреччині загинули двоє українців, ще двоє в лікарні