На Рівненщині перекинувся автобус з двома десятками людей

До лікарні доставили чотирьох пасажирів

У селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.

«ДТП сталася сьогодні близько 08:15 у селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням Дубно-Рівне, уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього – на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. До лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб. Керманич за зовнішніми ознаками тверезий. Розпочато досудове розслідування. Наразі дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Напередодні на Львівщині під час руху загорівся автобус з двома десятками людей. Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м, 24 крісла. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії чотири людини загинули.

Також повідомлялося, що у Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу «НТН» Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.



