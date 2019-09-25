Дубілет розповів, як в Кабміні почали економити бюджетні гроші



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Новостворене Міністерство цифрової трансформації не буде набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а «аутсорситиме» ресурси Секретаріату

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про початок реформи Кабміну, яка «заощадить багато бюджетних грошей і зробить його ефективнішим».

Про це він написав 25 вересня у Facebook.

«Зараз в міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою — бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Всього попередньо ми нарахували таких 19 напрямків. Кожен міністр очолює величезну структуру. І мало не більшість співробітників в них займається не формуванням або реалізацією політик, а підтримуючими функціями», - зазначив Дубілет.

«Чому так відбувається? З одного боку, кожне міністерство зараз є окремою юрособою, і багато атрибутів їм передбачається за законом. З іншого боку, до останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами (в прямому і переносному сенсі), а не працювати, як одна команда - навіть в таких банальних питаннях, як економія на масштабі (economy of scale). Перша ластівка вже пішла. На цьому тижні ми домовилися з новоствореним Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а будуть «аутсорсити» ресурси Секретаріату. Далі буде більше. Я хочу до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не заважатиме ефективній роботі. Причому я впевнений, що у цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів», - підкреслив міністр.

«Само собою, щоб ефективно все централізувати, багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму (відповідь на питання «А як же ми будемо документи носити?»). Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву», - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.