Дубілет очікує, що в Кабміні будуть вдвічі менше використовувати папір
«Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади», - зауважив Дубілет
Новий міністр Кабміну Дмитро Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.
Про це він написав 11 вересня на своїй сторінці в Instagram.
«Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут недавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами», - заявив Дубілет.
Він зауважив, позбутися від паперу – «це не про екологію (хоча теж важливо)».
«Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все спрощувати і переводити в цифру», - повідомив міністр.
Раніше повідомлялося, що співзасновник Monobank Дмитро Дубілет обійме посаду міністра Кабінету міністрів України.