  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дубілет очікує, що в Кабміні будуть вдвічі менше використовувати папір

    • Розсилка
    Дубілет очікує, що в Кабміні будуть вдвічі менше використовувати папір
    Фото: Instagram Дубілета

    «Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади», - зауважив Дубілет

    Новий міністр Кабміну Дмитро Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.

    Про це він написав 11 вересня на своїй сторінці в Instagram.

    «Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут недавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами», - заявив Дубілет.

    Він зауважив, позбутися від паперу – «це не про екологію (хоча теж важливо)».

    «Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все спрощувати і переводити в цифру», - повідомив міністр.

    Раніше повідомлялося, що співзасновник Monobank Дмитро Дубілет обійме посаду міністра Кабінету міністрів України.

    Читайте також
    Кабмін міністр чиновник уряд Дмитро Дубілет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ