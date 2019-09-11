Дубілет очікує, що в Кабміні будуть вдвічі менше використовувати папір



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Фото: Instagram Дубілета

«Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади», - зауважив Дубілет

Новий міністр Кабміну Дмитро Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.

Про це він написав 11 вересня на своїй сторінці в Instagram.

«Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут недавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад. Скоро поділюся цифрами», - заявив Дубілет.

Він зауважив, позбутися від паперу – «це не про екологію (хоча теж важливо)».

«Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все спрощувати і переводити в цифру», - повідомив міністр.

Раніше повідомлялося, що співзасновник Monobank Дмитро Дубілет обійме посаду міністра Кабінету міністрів України.