Дуда готовий ветувати нове виборче законодавство



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Ініціатива PiS ускладнює потрапляння менших партій до Європарламенту

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має намір накласти вето на закон, який був запропонований правлячою партією «Право і справедливість» (PiS), і схвалений нею в липні. Мова йде про закон, який стосується виборів до Європейського парламенту.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Відповідно до прийнятного закону, для отримання хоча б одного місця необхідно мати щонайменше 16,5% голосів. Такий закон, на думку президента Польщі, є дискримінаційним щодо менших партій.

Як відзначив Дуда дана пропозиція дозволить пройти до Європейського парламенту лише двом найбільшим партіям країни - «Право і справедливість» та «Громадянська платформа».

Раніше повідомлялося, що у Польщі відбулися протести проти затвердження змін у системі судочинства країни, які ухвалено силами правлячої партії «Право і справедливість».