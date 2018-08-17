  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дуда готовий ветувати нове виборче законодавство

    • Розсилка
    Дуда готовий ветувати нове виборче законодавство

    Ініціатива PiS ускладнює потрапляння менших партій до Європарламенту

    Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має намір накласти вето на закон, який був запропонований правлячою партією «Право і справедливість» (PiS), і схвалений нею в липні. Мова йде про закон, який стосується виборів до Європейського парламенту.

    Про це повідомляє ресурс EU Observer.

    Відповідно до прийнятного закону, для отримання хоча б одного місця необхідно мати щонайменше 16,5% голосів. Такий закон, на думку президента Польщі, є дискримінаційним щодо менших партій.

    Як відзначив Дуда дана пропозиція дозволить пройти до Європейського парламенту лише двом найбільшим партіям країни - «Право і справедливість» та «Громадянська платформа».

    Раніше повідомлялося, що у Польщі відбулися протести проти затвердження змін у системі судочинства країни, які ухвалено силами правлячої партії «Право і справедливість».

    Читайте також
    Польща Європарламент закон партії Анджей Дуда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ