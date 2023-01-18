«Думали, що це ракета прилетіла»: очевидці розповіли про події, які передували падінню гелікоптера

Очевидці впевнені: якби пілот не зробив маневр – жертв могло би бути в рази більше

Сьогодні вранці у Броварах на дитячий садок по вулиці Симона Петлюри впав гелікоптер. В перші хвилини після авіакатастрофи очевидці пригадують сильний вибух, який спершу сплутали з падінням бомби. Спершу подумали, що стався приліт ракети, а вже потім зрозуміли, що саме відбувається.

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«Я прокинулася від звуку вибуху, подумала, що ракети. Встала, побачила вогонь. Подумала тоді, що поцілили в дитсадок, але син потім сказав, що це впав вертоліт. Ми відразу спустилися, побігли до дитсадка. Тоді вже почули перші звуки поліції – чутно було, що їдуть. Сильно діти тоді плакали, але ще мало було їх – у такий час їх тільки беруть вихователі. То ті, хто першими прибігли, розказували, що витягували їх з вікон – їм виховательки передавали дітей зсередини. Хтось ковдри приніс, їх тут закутували. Бо всі ж курточки, взуття – усе було в дитсадку», – розповідає журналістам «Главкому» Ольга, яка живе в сусідньому будинку.

Через авіакатастрофу частково пошкоджена й багатоповерхівка – зокрема, мають руйнування квартири, чиї вікна «дивляться» у бік дитсадка. В перші ж хвилини приїзду правоохоронців і рятувальників з під’їзду евакуювали кілька десятків мешканців. Станом на зараз пускають лише мешканців сусідніх під’їздів – той вхід, який частково поруйнований, рятувальники вважають аварійним.

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Як повідомили журналістам «Главкому» правоохоронці, які працюють на місці події, досі з-під завалів дитсадку не дістали кількох людей. Один з них – міністр Денис Монастирський, який разом з першим заступником Євгенієм Луніним та держсекретарем Юрієм Лубковичем перебував на момент падіння у гелікоптері. Пілоти, які перебували у гелікоптері, за попередньою інформацією, загинули.

Місцеві на зараз мають версію того, що сталося. Перша – якої дотримується більшість – в тому, що пілоти намагалися скерувати гелікоптер на стадіон, розташований за дитсадком і школою. Там мала відбутися аварійна посадка, проте до неї гелікоптер не «дотягнув». Навколо дитячих установ розташовані багатоповерхівки – тож, аби запобігти жертвам, пілоти намагалися пролетіти далі.

«Ми спершу чули гул – дуже голосно, чутно, що щось не в нормі. І тоді ж він тут упав. Мій син першим вибіг з квартири, я слідом – думали, допоможемо. Але тоді приїхали ДСНС. Сказали, що будуть самі. Почали відразу гасити пожежу, протягли тут шланг. Але тоді вже не чутно було, щоб хтось чи кричав зсередини, чи ще щось – усі, мабуть, уже були тут. Чи вийшли, чи їх витягли…

Там трохи далі, за садочком, є великий стадіон, де діти замаються, коли погода хороша. То, мабуть, туди летіли – бо тут немає іншого місця, де можна зупинитися. Хіба що посеред дороги, бо і в дворі не сядеш – скрізь дерева», – пояснює Тетяна Мамонова, мешканка однієї з багатоповерхівок.

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Зараз правоохоронці на місці події вже почали роз слідувати причини падіння гелікоптера. Зокрема, Служба безпеки України повідомила про відкриття провадження через падіння гелікоптера у Броварах Київської області і про те, що наразі розглядається декілька версій.

«Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

Влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.