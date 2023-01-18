Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери
На катастрофу відреагували Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Мецола, Матті Маасікас, Кая Каллас та Анджей Дуда
Світові лідери поділяють з Україною горе страшної трагедії у Броварах та сумують за її жертвами.
Свої співчуття вже висловили:
- Президент Європейської ради Шарль Мішель
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
- Голова Європарламенту Роберта Мецола
- Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
- Президент Польщі Анджей Дуда
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Згодом стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах.
Повідомлялося, що тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме – поки невідомо.
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