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Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери

Олександра Садова
glavcom.ua
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери
фото: «Главком»

На катастрофу відреагували Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Мецола, Матті Маасікас, Кая Каллас та Анджей Дуда

Світові лідери поділяють з Україною горе страшної трагедії у Броварах та сумують за її жертвами.

Свої співчуття вже висловили:

  • Президент Європейської ради Шарль Мішель
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 1
  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 2
  • Голова Європарламенту Роберта Мецола
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 3
  • Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 4
  • Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 5
  • Президент Польщі Анджей Дуда
Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери фото 6

 

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Згодом стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах.

Повідомлялося, що тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме – поки невідомо.

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Теги: МВС трагедія Київщина смерть катастрофа

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