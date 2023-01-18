Авіакатастрофа у Броварах. Як відреагували світові лідери

На катастрофу відреагували Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Мецола, Матті Маасікас, Кая Каллас та Анджей Дуда

Світові лідери поділяють з Україною горе страшної трагедії у Броварах та сумують за її жертвами.

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Свої співчуття вже висловили:

Президент Європейської ради Шарль Мішель

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Голова Європарламенту Роберта Мецола

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас

Президент Польщі Анджей Дуда

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

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До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Згодом стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах.

Повідомлялося, що тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме – поки невідомо.