МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список)
Колектив міністерства висловлює співчуття рідним і близьким загиблих
Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 осіб – з числа помічників та охорони міністра.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:
- Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)
- Євгеній Єнін (перший заступник міністра)
- Юрій Лубкович (державний секретар МВС)
- Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)
- Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)
- Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)
- Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
- Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
- Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту)
«Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.
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