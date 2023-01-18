МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список)

Колектив міністерства висловлює співчуття рідним і близьким загиблих

Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 осіб – з числа помічників та охорони міністра.

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МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:

Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)

(міністр внутрішніх справ України) Євгеній Єнін (перший заступник міністра)

(перший заступник міністра) Юрій Лубкович (державний секретар МВС)

(державний секретар МВС) Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)

(заступник керівника Патронатної служби МВС) Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)

(начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції) Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)

(провідний інспектор Департаменту комунікації МВС) Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

(командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах) Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

(пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах) Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту)

«Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.