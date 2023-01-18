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МВС назвало імена пілотів та пасажирів гвинтокрила, що впав у Броварах (список)

Людмила Яцюк
glavcom.ua

Колектив міністерства висловлює співчуття рідним і близьким загиблих

Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 3 осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:

  • Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)
  • Євгеній Єнін (перший заступник міністра)
  • Юрій Лубкович (державний секретар МВС)
  • Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)
  • Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)
  • Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)
  • Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
  • Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
  • Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту)

«Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти. Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина. Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

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Теги: війна авіакатастрофа МВС

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