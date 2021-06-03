Порошенко обговорив із німецьким урядовцем децентралізацію в Україні

Лідер «Євросолідарності» наголосив, що Украна має проводити реформи за європейськими стандартами

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним посланником уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґом Мільбрадтом.

Петро Порошенко відзначив важливість і правильність кроку, зробленого ще у 2017 році, щодо призначення Спеціального уповноваженого уряду Німеччини з питань децентралізації для допомоги Україні.

«Глибоко вдячний пані Канцлеру Меркель за її підтримку у цьому питанні», – наголосив п’ятий президент України. Вірність обраного шляху пройшла перевірку часом і підтвердила свою ефективність.

Наголошено на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

«Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України», – наголосив Петро Порошенко. Він наголосив, що «Європейська солідарність» твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Важливу увагу приділено ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення сувереніту і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

Георг Мільбрадт – німецький політик, екс-міністр-президент Саксонії, спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччина з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні. Як консультант в Україні та інших країнах проф. Мільбрадт володіє багаторічним досвідом у цій сфері.